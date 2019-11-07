موديلات بدلات آخر موضة من مجموعات كوتور خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - تميّزت البدلات ضمن عروض كوتور خريف 2019 التي قدّمتها دور الأزياء العريقة بالتصاميم الجديدة، وتنوعت من حيث القصات والألوان.



شاهدي صور أبرز الصيحات وأختاري منها ما يلائم شكل جسمك.



بدلات مطبعة من مجموعات الكوتور

Azzaro



شهدت عروض الكوتور هذا العام بزوغ نجم البدلات المغلفة بالطبعات والألوان الجريئة، فزينت الورود الكبيرة بدلة ماركة آزارو Azzaro كما أحببنا بدلة جيفنشي Givenchy المؤلفة من توب Peplum بذيل طويل يصل إلى الأرض وبنطال أسود محدد للساقين، اعتمدي هذا الستايل اذا كنتِ ممشوقة القامة.





بدلات سهرة مطرزة



بالحديث عن أزياء الكوتور لابد أن نتوقع حضور كبير للبدلات المطرزة بالترتر اللامع، وهو ما صادفناه لدى جورج شقرا Georges Chakra وجورجيو أرماني Giorgio Armani، تناسب هذه الموديلات إطلالات السهرات في حال كنتِ ترغبين في إطلالة عملية بعيدة عن الفساتين التقليدية.



بدلات سهرة أحادية اللون

Alexandre Vauthier



ركزت عدد من الماركات الشهيرة على البدلات المصممة بلون واحد لا سيما الأسود الراقي، تميزت بعض الموديلات بالقصات الرجالية كما في مجموعة ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، وقدمت دور أخرى مثل ديور Dior موديلات بلمسة أنثوية كقصة الـ Peplum والأكتاف العريضة والأحزمة التي تلف الخصر.



بدلات سهرة باللون الأبيض

Elie Saab



كان اللون الأبيض نجم مجموعات خريف 2019 سواء في عروض الكوتور أو الأزياء الجاهزة، من جهتنا أحببنا البدلات المصممة بهذا اللون الملائكي والتي حملت توقيع اللبناني إيلي صعب Elie Saab ودار فندي Fendi ورأينا بها خيارات رائعة لعروس ترغب بإطلالة عملية في يوم عقد قرانها.

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