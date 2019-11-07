تعرفي على آخر صيحات موضة بناطيل جلد الثعبان

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - يعتبر بنطلون جلد الثعبان من أكثر صيحات الموضة رواجاً هذا الموسم، كما أنه يتيح لك تنسيقه بأكثر من ستايل وأكثر من إطلالة مميزة.
إن كنت تبحثين عن ستايل جديد لتتألقي به في الخريف والشتاء، فلا تتردي في اقتناء البنطلون المنقوش بجلد الثعبان، نسقي البنطلون المطبع بنقشة جلد الثعبان مع اللون الأبيض والأسود في البلوزات وكذلك الجواكت وستحصلين على لوك بسيط ومتجدد بشكل دائم، جربي أيضا بلوزة باللون البرتقالي مع بنطلون شارلستون بطبعة جلد الثعبان.
هل فكرت في تنسيق بنطلون بنقشة جلد الثعبان بستايل الطبقات، أي تنسقي قميص باللون الأبيض مع بلوفر فضفاض باللون البيج على سبيل المثال والحذاء اختاري بلون زاهي.
لا تتردي أيضا في تنسيق بالطو سواء كان متوسط الطول أو طويل واختاري بلوفر خفيف بلون محايد، وانتعلي حذاء بكعب عال.
طالعي الصور واختاري افضل الستايلات التي تناسب ذوقك الخاص، وجربي تنسيق اللوك بجاذبية.
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