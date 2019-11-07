عبايات ملونة موضة 2019 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - شهد عام 2019 تنوع هائل في موديلات العبايات وألوانها التي تنوعت بين الباستيلية الناعمة والداكنة الرصينة وحتى الزاهية الصارخة، بدورنا أردنا أن نجمع لكِ أحدث التصاميم من مجموعات أشهر الماركات، لتتعرفي إلى آخر موضة ألوان هذا الموسم لعلها تكون دليلك لإطلالة شرقية تتفردي بها في مختلف المناسبات.

عبايات مميزة من وحي الفاشينيستا جوري



عبايات باللون البرغندي

بالنظر إلى مجموعات هذا الموسم سنلاحظ بزوغ نجم العبايات المصممة باللون البرغندي الداكن فقدمت دار موزان Mauzan موديل تميز بقصته الفضفاضة من وحي الكاب ما يجعله قطعة شتوية بإمتياز يمكن أن تخفي جميع عيوب الجسم، كما أحببنا عباءة ماركة عفة الدباغ Effa المصممة بأكمام الجرس الرائجة مع حواف غير متماثلة ستنفح إطلالتك على مدار اليوم بلمسة عصرية أنيقة.



عبايات بدرجات البيج الفاتحة

تبقى نغمات البيج والجملي نجمة كل المواسم، هذا العام حرصت ماركات شهيرة على تقديم موديلات باللون البيج الفاتح المائل لدرجة الـ Off-white كما في تصاميم ماركة كنزي Kanzi و Nafs designs، لفتتنا أيضًا الـ عبايه الجملي المصممة بستايل الـ Trench coat من مجموعة أناتومي Anatomi، اعتمدي هذه الألوان القريبة من لون الجلد والتي توحي بأن من ترتديها أكثر طولًا لتظهري بقامة ممشوقة.

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عبايات سوداء مطرزة موضة 2019



عبايات باللون الرمادي الرصين

بعد مطالعة أحدث مجموعات 2019 نستطيع أن نؤكد على أن العبايات الرمادية من أبرز إتجاهات هذا الموسم، وتفننت ماركات شهيرة مثل بليتش Bleach و Leenaz وحصة الفلاسي Hessa Al Falasi في تقديم موديلات ستشكل القوام الأساسي لإطلالات العمل والجامعة، نسقيها مع بنطال مريح بلون داكن لتنحفي قامتك.

عبايات باللون الأبيض موضة 2019 تخفي عيوب الجسم



عبايات زرقاء موضة الموسم



برزت العبايات الزرقاء بمختلف نغماتها الداكنة Navy blue والفاتحة المبودرة Baby blue، اعتمدي تلك الأخيرة لإطلالة نهارية ناعمة بستايل بناتي ونسقيها مع فستان أبيض طويل وحقيبة كتف مطرزة اذا كنتِ نحيفة الجسم، تجدين موديلات خلابة لدى دار موزان Mauzan وعفة الدباغ Effa.

موديلات عبايات رياضية كاجوال