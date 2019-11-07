الكاب الملون لإطلالة شتوية دافئة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2019 04:40 مساءً - ترغب العديد من السيدات في اختيار الأزياء التي تجعلها تبدو بإطلالة أنيقة ولافتة في مختلف الأوقات، خاصة في فصل الشتاء الذي يحتاج مع اختيار الأزياء الأنيقة أن تكون دافئة ومناسبة لبرودة طقسه، وهنا قد تقع البعض من السيدات في حيرة بإطلالاتهن.

لكن مع وجود قطع الاكسسوارات الأنيقة والجذابة، أصبح من السهل الحصول على الإطلالة التي تبحثين عنها خاصة في شتاء 2020 الذي تميز بتصاميم الكاب الملون الأنيق الذي لم يغب أبداً عن عروض الأزياء العالمية التي شاهدناها.

ولأن الإطلالة الجذابة رغبة كل السيدات، عمدت الدور العالمية إلى تقديم الكاب بألوان متداخلة ومتناسقة من أجل سهولة ارتداءه مع مختلف الملابس مهما كان لونها.



كاب من Dolce & Gabbana

كاب بتصميم لافت وبألوان مميزة من Dolce and Gabbana



لم نتمكن من القيام بجولة على أجمل الكابات الملونة من دون اختيار هذا الكاب الأنيق من Dolce & Gabbana خاصة وأن ألوانه جاءت متناسقة بشكل يلفت الأنظار.

حيث تميز هذا الكاب باللون الأحمر الذي توزع على قسم كبير منه، مع اللونين الأبيض والأخضر الذين رسما نقشات الورود الأنيقة.

أما ما لفت نظرنا أكثر في هذا الكاب فهي الشراشيب الحمراء المبهرة التي تتدلى من مختلف أقسامه لتمنحك إطلالة لا مثيل لها.



كاب من Loewe

كاب بتصميم كلاسيكي وألوان شتوية من Loewe



اذا كنت من السيدات اللواتي يرغبن باختيار إطلالة توحي بأجواء الخريف والشتاء سواء بالألوان المستخدمة أو بالتصاميم، فهذا الكاب الأنيق من Loewe سينال إعجابك بالتأكيد، خاصة وأنه جاء بألوان متداخلة مثل الأسود، البيج الفاتح، البني وبالطبع لم تنسى دار Loewe إدخال اللون الأزرق الفاتح أو ما يطلق عليه "البيبي بلو" لكي تبقي مواكبة لآخر صيحات الموضة هذا الشتاء.



كاب من Alexander McQueen

كاب من اللون الأسود الأنيق تداخل فيه ألوان أخرى من Alexander McQueen



بالطبع لا يمكن الاستغناء عن الكاب الأسود في الشتاء، فهذا اللون عادة ما يناسب معظم الإطلالات والأزياء الشتوية، ولهذا السبب أبهرنا Alexander McQueen بتقديم كاب باللون الأسود بتصميم كلاسيكي أنيق تداخل فيه اللونين الأحمر والأبيض على شكل نقشات ملونة جذابة.

ننصحك بانتقاء هذا الكاب ووضعه في خزاتنك الشتوية فهو سيكون رفيق إطلالاتك الشتوية المختلفة من دون أي منازع.

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