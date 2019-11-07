فيديو.. انهيار وبكاء.. ناهد السباعي تودع هيثم أحمد زكي: "مش مصدقة"

انهارت الفنانة ناهد السباعي، خلال تشييع جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، بالبكاء والنحيب، أثناء تواجدها في محيط مسجد مصطفى محمود، الذي توفي في الساعات الأولى، صباح اليوم الخميس.

وتدخل الفنان أمير شاهين لمحاولة تهدئتها، فيما انفعل على الحضور بسبب الزحام الشديد.

وتدخل الفنان أمير شاهين محاولا تهدئتها، وانفعل على الحضور بسبب الزحام.

ناهد السباعي تنعى هيثم أحمد زكي

نعت الفنانة ناهد السباعي، الفنان هيثم أحمد زكي، الذي توفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بنشر صورة تجمعها به.

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وأرفقت تعليقا على الصورة قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من واحنا صغيريين علطول بتقولي يا نودي انا خايف اموت لوحدي في البيت ومحدش يحس بينا وحاسس اني هموت صغير وانا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم ونكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي واخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة ما اتولدنا.. لو كنت اعرف ان ديه اخر مرة اكيد كانت هتفرق في الفراق".

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهامفي رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد زوجة الراحل النجم أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993.