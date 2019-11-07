من هي البرازيلية أدريانا ليما التي ظهرت بجوار سمير غانم؟

كونهما أيقونة للسعادة، ظهر الفنان سمير غانم على غلاف شهر نوفمبر من مجلة Vogue العربية المعنية بالموضة، وبرفقته عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، ليشكلان ثنائيا ديناميكيا غير متوقع لغلاف عدد السعادة من المجلة.

وأدريانا ليما، التي تبلغ من العمر 38 عاما، حصلت وهي في عمر 13 عاما على المركز الأول في مسابقة جمال على مستوى البرازيل.

بعد زواج دام لـ 4 سنوات، انفصلت أدريانا عن زوجها لاعب كرة السلة الصربي ماركو جاريتش وأنجبا طفلتين.

ظهرت كعارضة أزياء لعدد من الماركات العالمية ففي عام 200 أصبحت العارضة الرسمية لماركة Guess، وبعدها بـ 3 سنوات عملت عارضة لماركة Maybelline واستمرت حتى 2009 وبعدها ظلت العارضة الرئيسية لـ "فكتوريا سيكريت" من عام 1999 حتى العام الماضي، كما أنها عملت للعديد من ماركات الأزياء العالمية، مثل "bebe" ،"Armani" ،"Versace" ،"Vuitton".

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اشتهرت بظهورها على على أغلفة المجلات الشهيرة في عالم الموضة، أبرزها: Harper’s Bazaar" ،"Elle" ،"GQ" ،"Arena" ،"Vogue V" "Esquire.

ظهرت في أول دور تمثيلي لها من خلال الفيلم القصير لشركة BMW بعنوان The Follow، كما ظهرت في المسلسل التلفزيوني الأميركي Ugly Betty.

مجلة فوربس صنفتها ضمن أكثر المشاهير أجراً تحت سن الـ25 عام وذلك في عام 2005، وعادت المجلة لتصنفها في عام 2012 كأكثر المشاهير تأثيراً في أمريكا اللاتينية، كما حتلت مرتبة متقدمة منذ ظهورها بين عارضات الأزياء الأعلى أجرًا في مجالها، حيث احتفظت بالمركز الثاني بأرباح بلغت 10.5 ملايين دوار وذلك في عام 2016.

في عام 2007 كانت ضمن أكثر 100 امرأة إثارة في هذا العام، وفي عام 2010 كانت ضمن أكثر 50 امرأة شهرة على الانترنت بناءً على نتائج البحث على محرك جوجل، كما صنفتها مجلة Complex في المركز الرابع ضمن أكثر 100 عارضة إثارة في التاريخ.