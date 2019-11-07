إيما واتسون في الثلاثين: "سعيدة بالعزوبية.. أنا شريكة نفسي"

كشفت الممثلة البريطانية إيما واتسون، عن شعورها بالتوتر والقلق لبلوغها سن الثلاثين، حيث تحتفل بعيد ميلادها في أبريل المقبل.

وفسرت واتسون، قلقها بسبب الضغوط على حياتها الشخصية، حيث إنها تلقت عددا من الرسائل المموهة حول الأمور التي كان ينبغي عليها تحقيقها عند بلوغها هذا السن.

وقالت واتسون، في تصريح لمجلة فوج البريطانية، إن من ضمن ما ذكرته الرسائل "إذا لم يكن لديك زوج، وإذا لم يكن لديك طفل فلا بد أن تقلق"، موضحة أن هناك قدرا هائلا من القلق تمثله هذه الرسائل.

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ورغم ما أحدثته الرسائل من توتر وقلق، إلا أن الممثلة البريطانية، عبرت عن سعادتها كونها تعيش بمفردها، واصفة وضعها العاطفي بأنها "شريكة نفسها وسعيدة جدا كونها عزباء".

وأشارت واتسون، الناشطة في مجال حقوق المرأة، إلى أن العام الماضي كان "صعبا" بالنسبة لها، بسبب هذه المرحلة من حياتها، متسائلة: "لماذا يثير الجميع ضجة كبيرة حول بلوغ سن الـ 30؟ إنها ليست مسألة مهمة".

وقالت واتسون: "بلغت 29 عاما، وعندها قلت (يا إلهي، أشعر بالتوتر والقلق.. لكن أدركت أن ذلك كله بسبب الكم الهائل من الرسائل التي تلقيتها فجأة)".

يذكر أن واتسون تلعب دور البطولة في فيلم قادم مقتبس عن رواية "نساء صغيرات"، إلى جانب تيموثي شالامي وسويرس رونان وفلورنس بوه.