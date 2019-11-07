هيدي كرم تنعى هيثم أحمد زكي: عاش حياة قاسية نفسيا

نعت الفنانة هيدي كرم، رحيل الفنان هيثم أحمد زكي، إثر وفاته بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "كرم": "ربنا يرحمك يا زميلي العزيز.. أنت من أوائل الناس اللي اشتغلت معاها في فيلم البلاياتشو.. كنا أنا وأنت سنه أولى تمثيل ولسه بنخبط.. أنا عارفه أنك عشت حياة قاسيه نفسيا وعارفة كمان أن ربنا رحمك برحمته الواسعة علشان يجمعك بالناس اللي بتحبهم واتحرمت منهم.. وداعا هيثم احمد زكي".

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وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، ومن المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.