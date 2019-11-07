فيديو.. "دموع وتوتر".. زينة عن والدة أنغام في حفلها الأخير: "كنت سامعة ضربات قلبها"

"دموع وتوتر وقلق"، هكذا ظهرت والدة الفنانة أنغام، خلال حضورها حفلا غنائيا لابنتها بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وظهرت تراقبها خلال الغناء كأنها تشاهدها للمرة الأولى.

ونشرت الفنانة زينة، مقطع الفيديو المصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقت تعليقا قالت خلاله: "عن قلق الأم وخوفها ودموعها وفرحتها، إحساس غريب.. وأنا قاعدة جنبها وسامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها.. الأم فرحانة بنجاح بنتها والدة أنغام في حفلة أنغام بدار الأوبرا المصرية".

وأضافت زينة: "أول مرة أحضر حفلة في الأوبرا إحساس حلو أوي.. شكرا أنغام.. كنتي أكتر من رائعة، ربنا يحفظها ويحفظ أمي وأمهاتكم جميعا".

واختتمت الفنانة أنغام، حفلها مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، والمُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأغنية"سيدي وصالك"، وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم"نبيلة عبيد، إلهام شاهين، هالة سرحان، أحمد السعدني، وزينة، إنجي علي، عماد متعب، وزوجته يارا نعوم".