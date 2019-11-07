الامارات | والدة شهد الزهراني فَبركت وفاة ابنتها.. ومتابعون: استخفاف بالعقول

شكرا لقرائتكم خبر عن والدة شهد الزهراني فَبركت وفاة ابنتها.. ومتابعون: استخفاف بالعقول والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت منصات التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع وفاة شهد الزهراني بوعكة صحية مفاجئة وغير مفهمومة. حيث قامت مصممة الأزياء السعودية منال الأنصاري، والدة شهد، بالنشر على حسابها، في "سناب شات" منشورا تضمن أن ابنتها شهد مريضة وتعاني من ارتفاع الحرارة وحالة غريبة من التقيؤ، مشيرة أنها تشعر بالقلق والخوف على حياتها. ومن بعد ذلك نشرت الأم، بمنشور لاحق، ان ابنتها جائعة وتريد تناول الطعام من عربة طعام "فود ترك"، ليتبين للمتابعين أن الامر ليس إلا إعلانا ترويجيا، حيث قالت الام أن شهد بعد أن تناولت الطعام من عربة "الفود ترك" تشافت وقامت بالسلامة ونصحت متابعيها من تجربة تناول الطعام من هذه العربة.
وشن المتابعين هجوما ناريا على والدة شهد وقال البعض إنها تستخف بالعقول وتعتبر متابعيها أغبياء ويصدقون كل ما ينشر وذلك من أجل كسب الأموال من وراءهم. وانتقدوا استغلالها مرض ابنتها في الدعاية والإعلان عن المطعم.
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