لإطلالة ميجان ماركل .. اقتني هذه التنورة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تزهو التنورة الجلدية باللون النبيذي في خريف وشتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة ملكية تنطق بالأناقة والفخامة على غرار الدوقة البريطانية ميجان ماركل، والتي تألقت بها مؤخرا.

وأوضحت مجلة "Elle" الألمانية أن التنورة الجلدية ذات اللون النبيذي تمتاز بطابع جذاب يأسر الألباب، مشيرة إلى أنها تتألق هذا الموسم بقصّة القلم الرصاص "Pencil Skirt" بصفة خاصة، والتي تساير خطوط الجسم وتصل إلى الركبة، لتمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بعض موديلات التنورة الجلدية ذات اللون النبيذي تزدان أيضا بطيّات البليسيه المفعمة بالرقة، مشيرة إلى أنها تتناغم مع القطع الفوقية التريكو، والتي تخلق تباينا مثيرا يخطف الأنظار.