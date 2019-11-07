صدمة عارمة في الوسط الفني.. “شاهد” وفاة مفاجئة للممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي

أعلنت مصادر أمنية وطبية مصرية، الخميس، وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في منزله بمدينة الشيخ زايد غربي العاصمة القاهرة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأعلن عزوز عادل، عضو بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، إن الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأكدت الفنان أميرة هانى، الخبر، لصحيفة “صدى البلد”، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته، كما أكد الخبر الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.

وهيثم المولود في أبريل/نيسان 1984 هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد وبدأ مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) من بطولة والده ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

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ومن أشهر الأفلام التي شارك بها: «البلياتشو» 2007، و«كف القمر» 2011، و«نقطة دم» 2011، و«سكر مر» 2016، و«الكنز» في جزأيه بـ 2017 و2018.

وفي التلفزيون قدم مسلسلات: «دوران شبرا» 2011، و«الصفعة» 2012، و«السبع وصايا» 2014، و«أستاذ ورئيس قسم» 2015، و«كلبش» 2018.

وقد نعى الفنان الراحل عدد كبير من زملائه الذين أصابتهم الصدمة لرحيله، وكان أبرزهم: ليلى علوي، ومنة شلبي، ورانيا يوسف، وأحمد السقا، ومراد مكرم، وحسن الرداد.

بالإضافة إلى درة التونسية، وعلي الطيب، وسارة الشامي، والشاعر أيمن بهجت قمر، وخالد النبوي، وصلاح عبدالله، وأروى جودة.