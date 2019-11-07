سيدة تحمل من 3 أزواج له في وقت واحد.. من أبو الطفل؟

صادمة كبيرة عاشها المجتمع الأوغندي، عقب زواج سيدة من 3 رجال في آن واحد.

وتصدرت امرأة تبلغ من العمر 36 عاما، عناوين الأخبار في وسائل الإعلام المحلية، لإقدامها على الزواج من 3 رجال في نفس التوقيت بعد أن وصفت "الزواج الأحادي" بأنه "فاشل".

خلافات عائلية دخلت فيها آن جريس أجوتي بعد ارتباطها بثلاثة أزواج مرة واحدة ما دفع أهالي القبيلة، التي تنتمي إليها لطردها وأزواجها من المنطقة التي تعيش فيها معهم، نقلا عن "إسكاي نيوز عربية".

الغريب أن أجوتي دافعت عن زواجها من ثلاثة رجال قائلة إن زوجها السابق "عديم الجدوى ومحبط للغاية"، مضيفة أنها قررت تركه لكي تجرب حظها مرة أخرى، لكن هذه المرة مع 3 رجال.

وصرحت لصحيفة "صنداي فيجن": "كان زوجي عديم الفائدة وبقيت المعيلة له، عندما تركته بدأت أبحث عن شخص مميز، لكنني لم أتمكن من العثور على أحد.. بعدها قررت الزواج من ثلاثة".

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من جهته قال بيتر أوجوانج، والد أجوتي، إن ابنته ليست الوحيدة التي تتزوج من 3 رجال دفعة واحدة في القرية، بل فعلتها نساء من قبل، وقد هاجم رفقة أهل القرية بالمناجم في العام الماضي رجلا كان زوجا لامرأة متعددة الأزواج.

أهل القرية الذين لم يتقبلوا هذه الزيجة، احتشدوا مؤخرا لطرد أزواج أجوتي الثلاثة من القرية، قائلين إنه ليس لهم الحق العيش فيها، لكن أجوتي أبلغت أهل قريتها بأن زواجها مع 3 رجال كان خيارها.

والأزواج الثلاثة لأجوتي هم: ريتشارد أليش، وهو رجل شرطة أرمل ومتقاعد، وجون بيتر أولوكا، وهو فلاح ميسور إلى حد ما، ومايكل إنياكو، وهو عازب.

ويعيش الأزواج الثلاثة في أكواخهم الخاصة في مجمع يضم 6 أكواخ تمتلكها أجوتي، ويجتمعون معا للأكل، ويطيعونها في كل ما تقوله، ويعتبرونها رب الأسرة، إذ يسمحون لها باتخاذ جميع القرارات.

جدير بالذكر أن أجوتي، التي تكسب رزقها عن طريق بيع لحم البقر المطبوخ، حامل الآن في شهرها السادس بطفلها الرابع، لكن ليس من الواضح من هو والد الطفل.