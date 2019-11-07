"لو الأكل في إيده يسيبه للمحتاج".. فتاة تسرد مواقف إنسانية لـ هيثم أحمد زكي

"أنا مبتلى بالوحدة زي أبويا".. هكذا وصف الراحل هيثم أحمد زكي حياته في لقاء تلفزيوني سابق، متحدثا عن وحدته عقب وفاة والده، وكيف تشابه وابتلي كما ابتلي الأخير بالوحدة، ليرحل عن عالمنا، صباح اليوم، تاركا أثره الطيب على نفوس من تعاملوا معه، داخل أو خارج الوسط الفني.

ليس لكونه فقط نجل النمر الأسود، أحمد زكي، ولكن لبشاشته وتواضعه وطلته.

صورة قديمة تعود لـ 6 سنوات، نشرتها فتاة تدعى "دانيلا يعقوب"، جمعتها بالراجل صاحب الوجه البشوش، مرفقة معها بعض مواقف التي أظهرت طيبة معدنه، وحسن أخلاقه.

فظهر "هيثم" خلال الصورة بملامح صغيرة إلى حد ما، مرتديا (كاب) بوجه بشوش مبتسم، وبجانبه "دانيلا" التي كانت تعمل "سيلز" في وقتها، داخل مدينة الغردقة، وقادها القدر للتعامل معه، ومقابلته، حتى باتت تسرد عنه فور الوفاة.

"كان دايما محتار ومتلغبط ويدخل ياخد رأينا"

بهذه الكلمات بدأت "دانيلا" الكلام داخل منشورها، وقالت: "وأنا صغيرة من سنين كنت بشتغل فترة كبيرة سيلز، كان ديماً كل فترة يغيب ويجيلنا إجازة كان شبه دايم، لو مجاش مكان الشغل، كنت بشوفوا في أي مكان في الغردقة عموما، يبقي لابس الكاب اللي مغطي وشه".

وتابعت: "ماشية باباه السريعة وباصص للأرض نفس الضحكة ونفس العيون يدخل المكان يبتسم، وبس ودايمًا مكسوف ومتلغبط ومحتار، وأوقات ياخد رأينا في الألوان".

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وعن طريقته داخل مكان عملها، أوضحت أنه كان ودودا للغاية مع الجميع، قائلة: "كان يرمي شنطته، ويشاورلنا نتصور معاه، ولو الصور فيها مشكلة يعيدها".

"لو معاه أكل يسيبوا للي محتاجه"

كانت مواقف إنسانية للراحل لفتت انتباة الفتاة، التي قررت الحديث عنها عقب وفاته، فقالت خلال حديثها لـ "هن": "كنت بشوفوه بيدي دايما فلوس للعمال برة، وهو مروح وكان معروف، لو معاه أكل في إيده يديه للي محتاجه".

مواقف عدة أثارت انتباه "دانيلا" نحو الراحل كان أبرزها، مساعدته للغير بأشكال غير مباشرة، قائلة: "شفته بيسيب أكل في مكان ما، عشان اللي محتاجه ياكله، من غير ما يتسبب في إحراج ليهم، كان يسيبوا ويمشي للي عاوزه".

وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الخميس، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب المنزل بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.