رامي القاضي: ميريام فارس ساهمت بنجاحي.. وهذا ما أراه في نجوى كرم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

رغم حداثة مشواره، استطاع مُصمم الأزياء رامي القاضي أن يتجاوز حدوده المحلية وينطلق في كل مكان، حاملًا معه بصمة خاصة تعبر عن روح التصميم لديه وترسم خطًا جديدًا لصناعة الأزياء في المنطقة، فهو ما يزال في عقده الثالث إلا أن صيته تجاوز عمره بعقود.

لم يكن القاضي ليحقق هذا الانتشار لولا توفر مجموعة من العوامل ساعدته على النجاح، ولا شك أن الموهبة والابتكار والتجدد أولها، إلا أن أهمها هو تبني أزيائه من قبل مشاهير الفن والتباهي بها في مختلف المناسبات والفعاليات.

شارك رامي في العديد من الفعاليات العربية والعالمية كان أخرها مشاركته في أسبوع الموضة في باريس، حيث قدم لأول مرة عرض لمجوعة أزيائه على المدرج، واستوحى تصاميمه من الاحتفال الشعبي الشهير في الغرب الأميركي، وهو احتفال الرجل المحترق (Burning Man Festival)، الذي يتم أحياؤه سنوياً في نيفادا.

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عكست المجموعة التي قدمها في باريس الروح الاحتفالية بفضل الترتر المستوحى من قوس القزح، مع المزيج من الكريستال والزجاج الذي زيّن عدداً من تصاميمه الفاخرة والراقية.

أما عربيًا، فقد شارك القاضي كضيف شرف في الدورة التاسعة من فعاليات أسبوع الموضة العربي، وقدم عرض أزياء متميز في الهواء الطلق حضره حشد من محبي الموضة وعدد من وسائل الإعلام، عرض خلاله 45 تصميماً لفساتين سهرة راقية أتت بألوان غنية متنوعة استوحها على حدّ تعبيره من أرقى أنواع الورد، كما لجأ وكعادته إلى استخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، مما أضاف إلى العرض رونقا خاصاً ووضعه موضع الإعجاب والتميز من جديد.

تجمع المصمم رامي القاضي بجميلات الفن كـ ميريام فارس ونجوى كرم حكاية حب وتعاون ومودة، يرويها لنا من خلال هذا اللقاء الذي سجلناه معه على هامش أسبوع الموضة العربي الذي اختتم أعماله مؤخرًا في دبي ستي ووك، حيث أخبرنا فيه عن أسباب انطلاقته السريعة في عالم الأزياء والعوامل التي ساعدته ليصل إلى ما وصل إليه من الشهرة.