الأميرة ليونور تسير على خطى والدتها الملكة ليتيزيا في الإطلالات الأنيقة

مدريد ـ لينا العاصي
لا يختلف إثنان على أناقة الملكة ليتيزيا ويبدو أن إبنتها الأميرة ليونور Leonor البالغة من العمر 13 عاماً تسير على خطاها فتستلهم إطلالاتها الراقية من والدتها، خصوصاً انها ستكون يوماً ما ملكة إسبانيا.
فبعد إطلالة الملكة ليتيزيا ببدلة باللون الأحمر من تصميم Roberto Torretta، نسّقت معها كلاتش من ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera، خطفت الأميرة ليونور في اليوم التالي الأنظار بطقم أنيق باللون الأحمر خلال حفل جوائز حضرته برفقة والدها ووالدتها وشقيقها.
مع الإشارة الى ان البدلة التي تالقت بها الملكة ليتيزيا ليس جديدة، بل تعود لمجموعة خريف وشتاء 2017، وسبق أن أطلت بها ثلاث مرات في مناسبات سابقة.
وفي تفاصيل اللوك الذي اعتمدته الاميرة ليونور، فقد إختارت جاكيت مع الأزرار باللون الذهبيّ وتنورة وأكملت اللوك بحذاء مسطّح من المخمل الأحمر أيضاً.
من جهتها أطلت الملكة ليتيزيا في الحفل نفسه ببدلة، هذه المرة باللون الأسود، وقد تميّزت الأكمام بالريش المتطاير/ أما الأميرة صوفيا فتألقت بفستان أبيض ناعم مع عقدة كبيرة عند الجنب.
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