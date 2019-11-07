طبيبة تحذر من غسل الشعر بالشامبو يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الدكتورة إنجريد شموكيل من غسل الشعر بالشامبو يوميا؛ حيث يتسبب ذلك في إزالة الدهون من فروة الرأس، ما يؤدي إلى الإصابة بقشرة الرأس الجافة والحكة.

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أن الاستخدام المتكرر للشامبو يرفع أيضا خطر الإصابة بالحساسية، وذلك بسبب المواد العطرية والمواد الحافظة بالشامبو.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح شموكيل بغسل الشعر بالشامبو مرة كل يومين، مع مراعاة استعمال مستحضرات الشامبو الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية.

وأشارت شموكيل إلى أهمية درجة حرارة الماء عند غسل الشعر، موضحة أن السخونة تؤدي إلى فتح الغدد الدهنية، ومن ثم سرعان ما يصير الشعر دهنيا؛ لذا فإن الماء البارد أفضل لأصحاب الشعر الدهني.