في الشتاء.. بشرتك تحتاج إلى هذه المستحضرات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر إن البشرة تتعرض لإجهاد كبير خلال فصل الشتاء؛ حيث تتسبب البرودة في تراجع إنتاج الدهون، التي تحمي البشرة من الجفاف.

وبسبب البرودة تنكمش الأوعية الدموية الصغيرة من أجل الحفاظ على الحرارة، ما يتسبب في قلة إمداد البشرة بالأوكسجين والعناصر المغذية. ونتيجة لذلك تتعرض البشرة للجفاف والشحوب.

ولمواجهة هذه المشاكل تنصح فيشر باستعمال مستحضرات العناية الغنية بالدهون كزيوت البشرة والكريمات، التي تقوم على قاعدة "ماء في زيت"؛ حيث تعمل هذه المستحضرات على تكوين طبقة عازلة تحمي البشرة من البرودة من ناحية وتحافظ على الرطوبة من ناحية أخرى، وبالتالي تتمتع البشرة بملمس ناعم كالحرير وتشع نضارة وحيوية.