"استخدام واقي الشمس وتجنب الماء الدافئ".. نصائح للعناية بالبشرة في الشتاء

هناك العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على صحة ونضارة وحيوية البشرة، خاصة في فصل الشتاء، نظرًا لبرودة الطقس فالبشرة تتعرض للجفاف والتشقق وظهور التجاعيد، لذلك يقدم الدكتور أحمد أبوزيد، أخصائى الجلدية والتجميل، في حديثه لـ"هن"، بعض النصائح للعناية بالبشرة في فصل الشتاء.

نصائح للعناية بالبشرة في فصل الشتاء

استخدام كريم واقي من الشمس، حيث أن واقي الشمس لا يقتصر استخدامه على فصل الصيف فقط، فهو ضروري في كل فصول، نظرًا لأنه يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويحافظ على الكولاجين.

الإكثار من تناول الماء والسوائل، نظرًا لأن الماء لها دور هام جدًا في الحفاظ على حيوية ومرونة الجلد.

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الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة.

تناول الفيتامينات التي تحتوي على العناصر الهامة لإعادة بناء الجلد والحفاظ على حيويته، مثل فيتامين E.

الحفاظ على ترطيب البشرة باستمرار باستخدام نوع مرطب مناسب لها، حيث أن البشرة الجافة يتناسب معها مرطب مختلف عن الذي يتناسب مع البشرة الدهنية.

عدم غسل الوجه أو اليدين بالماء الساخن، حيث أنه مضر للبشرة ويعزز من جفافها وتشققها.