العشيق والخلافات والميراث.. سيدات لاقين المصير المشؤوم على يد أزواجهن

"كشري ونسكافية وسكين".. هذه تفاصيل الغداء الأخير لمنال "سيدة الحوامدية" التي كتبت نهايتها على يد زوجها العرفي "ناصر" 35 عاما، بائع مياه.

"عزومة على وجبة كشري وتناول كوب نسكافية" هكذا كان اللقاء الأخير الذي جمع "منال" امرأة أربعينية وزوجها العامل بائع مياه، قبل أن يسدد قرابة الـ38 طعنة في أنحاء متفرقة من جسدها، بعدما ساورته الشكوك بأنها على علاقة جنسية مع طليقها.

تفاصيل الواقعة البشعة شهدتها قرية أم خنان بمنطقة الحوامدية، بالجيزة، ورود بلاغ لقسم شرطة الحوامدية، بالعثور على جوال تظهر منه أجزاء آدمية بالرشاح، وتمكنت المباحث من حل اللغز، وتوصلوا إلى أن زوج "منال" الذي تزوجته عرفيًا، هو من أقدم على قتلها.

ولم تكن "سيدة الحوامدية" الوحيدة التي فقدت حياتها على يد زوجها، فسيدات كثر لاقين المصير ذاته، لأسباب متعددة.

طمعا في الميراث.. زوج يقتل زوجته بالحرق

قبل أيام، لاقت سيدة بمحافظة الغربية المصير المشئوم، بعدما دخلت في مشاجرة ومشادات كلامية مع زوجها بسبب طمعه في الميراث، ما أدى إلى الاعتداء عليها بالضرب وإشعال النيران بجسدها وإصابته بحروق من الدرجة الثالثة "أكثر خطورة" وهو ما تسبب في وفاتها.

وأصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قراره بحبس زوج 4 أيام.

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الخلافات تقود زوجا للتخلص من زوجته بالضرب والتكبيل

وفي محافظة الشرقية، التي شهدت أيضًا واقعة قتل زوجة على يد زوجها، جاءت بعدما اعتدى الزوج على زوجته بالضرب في منزل سيدة في صان الحجر في الشرقية، ومن ثم قيدها وضربها بالعصا وحرق جثتها بـ"أسطوانة الغاز".

"قتلتها، فضلت اضرب فيها ساعتين وولعت في جثتها وفي البيت عشان يبان إنّها ماتت محروقة" هكذا اعترف الزوج أمام النيابة العامة، لم يحاول التنصل من جريمته أمام فريق التحقيق، الذي فر هاربًا بعدما أقدم على حريق المنزل.

واتجهت شكوك المباحث تجاه الزوج، بعدما أثبتت معاينة النيابة أن الزوجة كانت مكبلة وتعرضت للتعذيب المبرح أثناء نشوب الحريق، وبالفعل تم القبض على الزوج المتهم، الذي أكد ارتكاب جريمته بسبب كثرة الخلافات الزوجية.

30 طعنة تنهي حياة زوجة على يد زوجها

داخل منزل بمدينة طنطا في الغربية، حيث تزايدت الخلافات الزوجية، ليقرر الزوج التخلص من زوجته، بعدما رفضت العودة إلى المنزل.

"30 طعنة" في أنحاء متفرقة من الجسد هكذا أنهى الزوج حياة زوجته بعد زواج دام 13 سنة، لم تكن الزوجة هي ضحية الزوج فقط، لكنه أيضًا اعتدى على حماته وطعنها طعنتين في ظهرها.

وبالفعل تم القبض على المتهم، وهو يعمل "محامي"، وتمت إحالته للمحكمة حيث قضت محكمة جنايات طنطا، بمعاقبته بالحكم المؤبد.