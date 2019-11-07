صور.. "قومي المرأة" بكفر الشيخ ينظم ندوة "الكشف المبكر لسرطان الثدي"

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة هدى الطنباري، مقرر المجلس، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس الأربعاء، ندوة حول "الكشف المبكر لسرطان الثدي" بمقر فرع المجلس، وحضور الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات وعضو فرع المجلس، وأعضاء الفرع، فريدة عبدالعزيز، والمهندسة زينب حسان عمر، وهبة إبراهيم، محامي مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس.

واستهدفت الندوة 75 سيدة من الرائدات الصحيات، وتم مناقشة العديد من الموضوعات من أهمها مفهوم الصحة الإنجابية للمرأة والخدمات الصحية التي تقدم للمرأة، والكشف المبكر لسرطان الثدي، وعوامل الخطورة وكيفية الوقاية منه والتوعية بالفحص الذاتي للمرأة بصفة شهرية والمتابعة مع الطبيب باستمرار، وعمل أشعة "مامجرام".