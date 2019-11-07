"وأنت صاحي".. تمارين بسيطة تمنحك شعور النوم لـ44 دقيقة

أفاد باحثون من جامعات "أوريجون" و"تينيسي" و"سيراكروز" الأمريكية بوجود بعض التمارين الذهنية تستغرق 10 دقائق يوميًا، مثل التأمل والاسترخاء وتنظيم النفس، تساعد على الشعور ما يعادل 44 دقيقة إضافية من النوم.
وأجرى الباحثون دراسة حول رجال الأعمال المشغولين، الذين كانوا يشعرون بالتعب الشديد ولم يكن لديهم الوقت الكافي للنوم، وجدوا أن التمارين الذهنية توفر طريقة جيدة لأصحاب المشاريع لمكافحة الإرهاق، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".
وأظهرت الدراسة أن النوم واليقظة الذهنية هما عاملان يعوض أحدهما الآخر، فكلما زاد استخدام أحدهما، تقل فعالية الآخر.
وقال تشارلز مونيكس، المعد الرئيس للدراسة: "لا يمكن استبدال النوم بتمارين الذهن، لكنها تساعد في التعويض وتوفر درجة من الراحة. ويمكن أن يكون لممارسة التمارين الذهنية مدة 70 دقيقة أسبوعيًا، أو 10 دقائق يوميًا، فوائد مماثلة للنوم مدة 44 دقيقة إضافية ليلا".
ومع ذلك، أظهرت النتائج أيضًا أن هذه التمارين لم تساعد أولئك الذين حصلوا على قسط كاف من النوم، ولكنهم شعروا بالإرهاق بسبب ضغط العمل.
وتهدف التمارين الذهنية، التي تشمل التأمل والاسترخاء وتنظيم التنفس، إلى التركيز على وعي الفرد والمشاعر والأفكار والأحاسيس، بهدف إدارتها بطريقة صحية.
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