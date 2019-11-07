هجر وخيانة وإيداع والدته بدار مسنين.. المرأة في حياة مكسيم خليل في يوم ميلاده

يتزامن اليوم 7 نوفمبر، يوم ميلاد الفنان السوري مكسيم خليل، الـ41، الذي ينتمي لأب سوري وأم روسية، فوالدته الفنانة ستيلا خليل، والذي عمل كمساعد مخرج في العديد من المسلسلات، وحقق نجاحًا كبيرًا حينما بدأ مشواره الفني في مجال التمثيل.

ويقدم هُن أبرز المحطات في حياة مكسيم خليل، خلال السطور التالية.

زواجه من يارا خليل

كان لوفاة هاني خليل، والدة مكسيم أثر سلبي على حياته، وترك فراغًا شديدًا نتيجة لتعلقه الشديد به، ما جعله يلجأ للزواج من يارا خليل، ابنه عمه، وأنجب منها ابنه هاني، وبعدها وجد نفسه في مشاكل عديدة، وقرر الانفصال عنها، وكشف خلال استضافته في برنامج "الخزنة"، أنه قام بخيانة زوجته، مؤكدًا أن زواجه منها كان في سن مبكرة وغلطة، وأن الفراغ الكبير الذي تركه والده بعد وفاته هو ما دفعه للارتباط ومحاولة إقامة عائلة متكاملة.

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إيداع والدته في دار مسنين

قام الممثل قاسم ملحو بكشف سرّ عن الفنان مكسيم خليل، وهو إيداعه لوالدته في دار مسنين في سوريا، ونشر فيديو لوالدته من داخل دار المسنين، وكتب "قبل ما تسب ولاد بلدك لفرحهم في المباراة، كنت ما تسمح لأمك ترتمي بمأوى للعجزة"، ووفقا لتقرير صحفي نُشر في مجلة "هي"، فإن مكسيم خليل وضع والدته في دار إيواء للمسنين في سوريا، الأمر الذي وضع مكسيم خليل في وجه المدفع وعرضه لانتقادات واسعة.

زواجه من سوسن أرشيد

تزوج من الفنانة سوسن أرشيد في عام 2004 رزق منها بولدين جاد ولوكاس، وخلال مواقع التواصل الاجتماعي والمناسبات المختلفة لم يترك الثنائي الفرصة لإظهار حبهما لبعضهما البعض، ونشرت سوسن، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة رومانسية تجمعها بمكسيم، وأرفقت تعليقًَا عليها قائلةً: "لما يكون جوزك جنبك سندك وحبيبك وفرحك بالحلوة والمرة جنبك بمعنى الكلمة نصي الحلو أنت وبحبك لتخلص الدني".

شائعات الانفصال تلاحق مكسيم وسوسن

وكان تعرض مكسيم خليل مؤخرا لموجة من الشائعات التي أشارت إلى أن زوجته الممثلة سوسن أرشيد طلبت منه الطلاق بسبب خلافات حصلت بينهما، وقرر الرد على كل تلك الأخبار على طريقته الخاصة وينفي كل هذه الشائعات الملفقة التي بدأت تنتشر، ونشر على صفحته عبر انستجرام صورة تجمعه بزوجته وطفليهما وهم يبتسمون وأرفقها بتعليق قال فيه: "هنا.. يعيش الحب..أصنافاً.. هنا المال هو البنون.. هنا العشق المجنون.. هنا تجتمع إيجابيات الكون.. لتختزل الأوطان في وطن واحد.. وطن بسيط بلا غربة .. تتمنى أن يعيشه الآخرون".