طريقة عمل شوربة سي فود بجوز الهند

حضري لأسرتك شوربة سي فود بجوز الهند، على مائدة الطعام، وقدميها مع الارز البني، والأسماك المقلية.

مقادير شوربة سي فود بجوز الهند

سي فود مشكل

بصلة

صوص تاباسكو

حليب جوز هند

مكعب مرقة

زنجبيل طازج

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ربع كوب كزبرة خضراء

ملح - فلفل

زيت

عصير ليمون

طريقة تحضير شوربة سي فود بجوز الهند

شوحي البصل في الزيت، وضيفي له السي فود، و الملح والفلفل والزنجبيل، والمرقة وقلبي جيدًا.

ضيفي حليب جوز الهند مع التابسكو وعصير ليمون، واتركي المكونات حتى تنضج.

قدميها ساخنة مزينة بالكزبرة.