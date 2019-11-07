- 1/3
- 2/3
- 3/3
حضري لأسرتك شوربة سي فود بجوز الهند، على مائدة الطعام، وقدميها مع الارز البني، والأسماك المقلية.
مقادير شوربة سي فود بجوز الهند
سي فود مشكل
بصلة
صوص تاباسكو
حليب جوز هند
مكعب مرقة
زنجبيل طازج
ربع كوب كزبرة خضراء
ملح - فلفل
زيت
عصير ليمون
طريقة تحضير شوربة سي فود بجوز الهند
شوحي البصل في الزيت، وضيفي له السي فود، و الملح والفلفل والزنجبيل، والمرقة وقلبي جيدًا.
ضيفي حليب جوز الهند مع التابسكو وعصير ليمون، واتركي المكونات حتى تنضج.
قدميها ساخنة مزينة بالكزبرة.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة سي فود بجوز الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.