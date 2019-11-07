سيدات يرفضن الإنجاب: معنديش غريزة الأمومة.. ونفسي: خوف يطلق عليه رهاب الحمل

تعتبر الرغبة في الإنجاب غريزة لدى النساء، وبعض السيدات يرتبط الحمل لديهن بأفكار سوداوية قد تسبب لهن رفض فكرة الحمل والخوف منه، أحيانًا دون وجود أسباب لذلك.

"أنا مش عايزة أتحمل مسؤولية إنجاب أطفال ومش عارفة إيه السبب"، بهذه الجملة عبرت رودينا خالد، متزوجة منذ عامين عن أسباب رفضها فكرة الإنجاب.

مسؤولية ترى السيدة العشرينية أنها عاجزة عن تحملها رغم رغبة زوجها في الإنجاب إلا أنها ترفض ذلك، قائلة أثناء حديثها لـ "هُن": "مش حاسة أن عندي غريزة الأمومة، ولا هقدر أستحمل بكاء طفل".

ورد زوجها خالد.ف، أنه يتمنى الإنجاب من زوجته: "بقالى 3 سنين بحاول أقنعها أن الخلفة مفيش منها أي خوف وهى مش مقتنعة خايفة من آلام الولادة"، وفقًا لحديثه لـ "هُن".

حبها للأطفال لم يكن غريزيًا منذ مرحلة الطفولة حتى وصلت لسن الـ 29 عامًا، كما ذكرت ليلى سيد، لم يختلف شعورها بل زادت رغبتها في عدم الإنجاب بعد زواجها: "مقدرش أستحمل أسمع طفل بيعيط لكن المشكلة أن لما بقول لحد كده مش بسمع غير جملة واحدة انتى مريضة".

الاتهامات جاهزة دائمًا دون مراعاة لأسباب رفض ياسمين جمال، 27 عامًا، الإنجاب حتى تحول الأمر بينها وبين زوجها إلى فقدان الثقة فيها بل والشك في أسباب رفضها.

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"خايفة من آلام الولادة أو إني مبقاش أم كويسة"، مخاوف مشروعة جعلتها ترفض الإنجاب ولكن لم تستطع تحمل اتهامات زوجها لها من وجود أسباب أخرى تجعلها ترفض الحمل.

اختارت "ياسمين"، الانفصال عن زوجها حتى يتمكن من الزواج وتحقيق حلمه في الإنجاب: "مكنتش هقدر أظلمه علشان كده انفصلت عنه".

استشاري نفسي: مجرد التفكير في الحمل يعرضها للضغوط النفسية

من جانبه، قال طارق سالم، استشاري الصحة النفسية، إن رفض المرأة الإنجاب يرجع إلى شعورها بالخوف الشديد والقلق لمجرد التفكير في الحمل هو ما يعرضها للضغوط النفسية ويجعلها ترفض مجرد التفكير بسبب التساؤلات التي تدور في ذهنها.

وأوضح خلال حديثه لـ "هُن"، أن ذلك يطلق عليه رهاب الحمل، وهو ما يجعلها تشعر بالإحباط والاكتئاب وعدم الرغبة في خوض تجربة الانجاب نتيجة الخوف الذى يسيطر عليها نتيجة أفكار سابقة جعلتها ترفض الإنجاب.

الدعم الأسري

وأكد أنه لمعالجة المخاوف تحتاج إلى دعم الآخرين وخاصة الزوج، من خلال احتوائه للزوجة، ويمكن الاستعانة بطبيب نفسى للتخلص من القلق والتوتر ومعالجة أسباب رفضها الحمل.

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