مكونات المنتجات النباتية سهلة الفرد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
بالطبع الخضروات صحية، ولكن هل هذا ينطبق على بدائل الزبدة النباتية؟
تفحص المنظمات الألمانية المعنية بالمستهلك المنتجات النباتية سهلة الفرد لمعرفة ما بداخلها فعليا وتظهر النتائج مجموعة كبيرة من المكونات.
فحص الخبراء 62 منتجا نباتيا سهل الفرد أغلبها عضوية بدون إضافات صناعية. وكان يوجد في حوالي نصف المنتجات خضروات كمكونها الرئيسي. أما النصف الآخر فكان بها بذور عباد الشمس أو المياه أو زيت عباد الشمس.
ووجد الخبراء أيضا أن الكثير من المنتجات السهلة الفرد تحتوي مستويات عالية من الملح. وفي 13 منتجا من المنتجات، كان المحتوى الملحي أكثر من 5ر1 جرام لكل مئة جرام. وبالمقارنة عادة ما تحتوي الزبدة على نحو 15 ميليجرام من الملح لكل مئة جرام.
غير أن المنتجات سهلة الفرد تحتوي بشكل عام على دهون مشبعة أقل من الزبد.
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