طريقة عمل الباذنجان الأبيض المخلل

الباذنجان الأبيض المخلل من ألذ الأطباق على الإطلاق، لذا يقدم موقع "هن" طريقة تحضيره بسرعة وسهولة في المنزل. مقادير الباذنجان الأبيض المخلل نصف كيلو باذنجان ابيض مقلى. ملح حسب الرغبة. فلفل أسود. فلفل أحمر حار. شبت مفروم. عصير ليمون. Advertisements خل. زيت ذرة. كوب ثوم مفروم. جزر مبشور. طريقة تحضير الباذنجان الأبيض المخلل اخلطي الشبت مع عصير الليمون، الفلفل الحار، الخل، الثوم، الجزر، الزيت، الملح، والفلفل. احشي الباذنجان المقلي بالخليط، ثم قدميه.

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