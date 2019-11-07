تزيين المنازل بالشموع

التجديد في ديكورا المنازل، من اهتمامات العديد، وخاصة السيدات، الذي يعد المنزل مملكتها الخاصة، تود تجديده وتزويده بعديد من الديكورات والتُحف لتغير مظهره نهائيًا.

وتعد الشموع واحدة من الحلول المميزة التي تستخدم لاضاءة المنازل، وتوفير الكهرباء، فضلًا عن غنها تضيف لمسة رومانسية بسيطة، وتعد من الديكورات الجيدة في منزلك.

ويرصد "هُن" العديد من الأفكار لتزيين منزلك بالشموع.

استخدام قوالب الشموع البيضاء التقليدية، على طاولة الطعام، أو وضعها داخل "شمعدان" على البار الخشبي.

يمكنك استخدام الصناديق الزجاجية، التي تحفظ الشموع الديكور، من خلال تثبيتها على الحائط، أو وضعها بأركان المنزل.

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تعد القوالب الزجاجية الطويلة، التي تحفظ الشموع متوسطة الحجم، واحدة من الاختيارات الجيدة، لتزيين طاولات منزلك.

اقتني حوامل الشموع المصنوعة من الكوارتز، وزيني بها المكاتب، أو وضعها على الرف.

يمكنك شراء المصابيح الكلاسيكية، وتزيين منزك بها.

عليكي الاهتمام بعنصر الأمان، والانتباة جيدًا ألا تضعين تلك الشموع بجانب الأقمشة، أو المفروشات التي تساعد على الاشتعال، مع مراقبتها جيدًا.