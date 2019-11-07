قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة لانشون، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير عمل سلطة لانشون لانشون لحمة. لانشون دجاج. روزبيف. تركي مدخن. جبنة رومي وشيدر. بصل أحمر. فلفل ألوان. ثوم مفروم. زيت زيتون. طماطم. خل بلسمي. Advertisements بقدونس. خس. زيتون شرائح. أعشاب. مايونيز زيت زيتون. ملح. فلفل أسود. طريقة عمل سلطة لانشون متنوعة تقطع الخضروات بأحجام متناسبة. يقطع الجبنة الشيدر واللانشون. تخلط الخضروات واللانشون المتنوع والجبنة. يخلط الثوم المفروم والخل البلسمي والأعشاب والبقدونس والملح والفلفل وزيت الزيتون والخس. يضاف الصوص إلى السلطة وتقدم.

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