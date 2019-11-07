يفضل البعض تناول الدجاج بمختلف طرق تحضيره، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل أجنحة الدجاج بالمستردة والعسل، على طريقة أميرة شنب، مقدمة برنامج "أميرة في المطبخ"، على سي بي سي سفرة. المقادير نصف كيلو أجنحة دجاج (مسلوقة نصف سلقة). زيت زيتون. ثوم مفروم. نصف كوب عسل. ربع كوب مستردة. نصف كوب صويا صوص. Advertisements فلفل. طريقة التحضير تشوح الأجنحة مع الثوم المفروم. في وعاء منفصل يخلط الصويا صوص و العسل و المستردة. يضاف الصوص على الأجنحة.

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