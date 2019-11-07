فوائد مذهلة لتمرين البلانك

ممارسة التمرينات البسيطة مثل البلانك، لها فوائد كثيرة للغاية، كل ما تحتاجه هو وزن جسمك ومساحة كافية للوقوف على أربعة أطراف مثل اللوح الخشبي.

يقلل من خطر إصابات الظهر والعمود الفقري

تساعد تمرينات البلانك في بناء القوة دون إجهاد العمود الفقري.

وفقًا للمجلس الأمريكي لممارسة الرياضة، أداء البلانك بانتظام يقوي العضلات المحيطة بالاطراف، والتي توفر مزيدًا من الدعم للظهر.

يعزز التمثيل الغذائي

تعتبر البلانك ما هي إلا حركة بسيطة إلى حد ما وتمرين رائع للأشخاص الذين يعيشون نمط حياة صحي ومنتظم. يمكن أن يؤدي القيام بها لبضع دقائق يوميًا إلى زيادة التمثيل الغذائي خلال اليوم وحتى أثناء الليل.

يحسن الوقوف

نظرًا لأن البلانك تعمل على جميع عضلات قلبك، فهي تساعد على قدرتك على الوقوف بشكل مستقيم والحفاظ على وضعية أفضل لأن عضلات قلبك أساسية لوقوفك العام.

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يحسن التنسيق

على عكس ما يعتقد بعض الناس، فإن الوقوف على ساق واحدة أو حتى تحقيق توازن أفضل أثناء المشي / الوقوف / الجري يتطلب قوة أساسية وثباتًا أفضل يمكن أن توفرهما البلانك.

يحسن المرونة

المرونة ليست مجرد ناتج ثانوي للتمدد ولكن يمكن تحقيقها أيضًا من خلال أداء التمارين مثل البلانك التي تساعد في توسيع وتمدد جميع العضلات الخلفية لظهرك وكذلك ساقيك.

يحسن حالتك المزاجية

على الرغم من أن معظم التمارين قادرة على تعزيز حالتك المزاجية، فإن تأثير تقوية وتمدد البلانك يساعد على إطلاق العضلات التي أصبحت قاسية من الجلوس لفترات طويلة. وإطلاق التوتر يريح ويساعد على التخلص من التوتر.