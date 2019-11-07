طريقة عمل البسبوسة

البسبوسة من الحلوى المصرية الأصيلة، والتي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل، ولكن يجب الحرص كي لا تكون صلبة جدا أو طرية جدا، وفيما يلي طريقة تحضير البسبوسة.

المقادير

2 كوب سميد خشن.

كوب سميد ناعم.

4 ملاعق كبيرة سمن.

كوب حليب.

كوب سكر ناعم.

1/4 كوب جوز هند ناعم.

1/2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

مقادير الشربات

كوب سكر.

1/2 كوب ماء.

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

Advertisements

ملعقة صغيرة ماء الورد. ( اختياري)

طريقة التحضير

توضع المكونات الصلبة (السميد، السكر، جوز الهند وبيكربونات الصودا) وتخلط.

في وعاء منفصل يخلط الزبد مع الحليب ويُحرّك المزيج جيداً.

تضاف المكونات الصلبة على خليط الحليب والزبد، وتقلب جيدا.

يُسكب الخليط في صينية للخبز.

تدخل البسبوسة في الفرن، على درجة حرارة 180 بين 30 -40 دقيقة، حتى يصبح لون الوجه ذهبياً.

يُسكب الشربات البارد على وجهها.

توضع في الثلاجة لتبرد تماماً، وتقطّع وتُقدّم.

طريقة تحضير الشربات

يضاف السكر والماء في قدر.

يغلى المزيج ويترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و8 دقائق.

يزال من النار، ويضاف عصير الليمون وماء الورد.