محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر: يتميز اللافندر برائحته المختلفة التي تجعله من النباتات المميزة والتي تستخدم في علاج العديد من المشاكل عن طريق استنشاقه. لقراءة المزيد عن: يساعد في علاج الربو.. 7 فوائد يقدمها زيت اللافندر لصحتك.. اضغط هنـــا.

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