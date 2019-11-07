لم تقتصر بالنسبة لها المساعدات والتبرعات على البشر فقط، مع اقتراب فصل الشتاء، سارع كمحبة للحيوانات إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية القطط والكلاب من موجات البرد والمطر.
بسمة حمدى، ناشطة فى مجال الرفق بالحيوان، خصصت جزءاً من وقتها، لإنقاذ القطط والكلاب، بوضعها فى شقة استأجرتها فى منطقة الهرم.
توفر بسمة كل أوجه الرعاية للحيوانات التى تنقذها من الشارع: "بوفر لهم أساليب تدفئة وبطاطين، وبتابع مواقع التواصل الاجتماعى كويس لأن بينزل فيها بوستات بتطالب بإنقاذ حيوانات محتاجة مساعدة، ده غير إنى بانزل الشارع يومياً وكل مرة بارجع بحيوانات مشردة فى حاجة لرعاية".
وفى الإسكندرية التى تشهد طقساً شديد البرودة فى الشتاء، عمدت حنان محمد، 54 عاماً، إلى وضع خبز محشو بالجبن والفراخ، للقطط الجائعة، خصوصاً على طريق كورنيش الإسكندرية.
تنزل حنان ثلاث مرات أسبوعياً تبحث عن قطط الشوارع المتشردة والجائعة: "التعامل مع القطط بيعلم الرحمة".
تقطع حنان مسافة بين منطقة سيدى بشر حتى سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية، حاملة بواقى الأطعمة ومنتجات الألبان والبيتزا والأسماك، تفرغها من حقيبتها على الأرض، وتنتظر حتى تشبع القطط الملتفة حولها: "بأكّل أكثر من 100 قطة فى اليوم"، مشيرة إلى أن تربية القطة الواحدة فى المنزل غير مكلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر "بسمة وحنان" ينقذون القطط والكلاب من البرد: "التعامل مع الحيوانات بيعلم الرحمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.