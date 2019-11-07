عمرو محمود ياسين لـ "هُن": جزء من حكايات "نصيبي وقسمتك 3" من تجارب صحابي البنات

الزوج الخائن، والرجل الذي يتمرد على زوجته بعد مساعدتها له، والزوج صاحب العلاقات المتعددة، حكايات عِدة برزها الكاتب والمؤلف، عمرو محمود ياسين، خلال حلقات الجزء الأخير من مسلسله الشهير "نصيبي وقسمتك 3".

فخلال أكثر من 40 حلقة، رصد "عمرو" العديد من القصص التي ترصد العلاقة بين الرجل والمرأة، بات إبراز الجزء الاسوأ من نصيب الرجل، فسلط الضوء، على الخائن، والمزواج، ومتعدد العلاقات، وصاحب المصلحة، كما لو كان ينتقم لحواء خلال المسلسل.

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من جانبه، قال المؤلف، إنه يحاول بقدر الإمكان رصد الحالات التي سمعها، أو اقتربت من أبطالها الحقيقيون على أرض الواقع، قائلًا: "مقصدش أطلع الرجالة سيئة، بس أغلب القصص أمور بتحصل فعلًا في الواقع، وحصلت عليها من تجارب صديقاتي البنات".

وعن تسليط بعض الحلقات الضوء على المناقشات التي تتم بين مجموعات الفتيات السرية، على "الفيسبوك"، حيث رصد في بعض حلقاته قصة تريند "مصطفى أبو تورتة"، و قصص التخاطر التي تتحدث عنها الفتيات دومًا، أكد "عمرو ياسين" لـ "هن": إنها أمور جاءت بمحض الصدفة ولا يعلم عنها شيء، قائلًا: "ماليش علاقة بجروب دندشة ولا اللي بيحصل فيه".

يذكر إن المؤلف انتهى من حلقات العمل، منذ يومان، ونشر حينها صورة من القصة الأخيرة "ما يطلبه المستمعون"، مُعلقًا: "فركش نصيبي وقسمتك 3".