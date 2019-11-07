- 1/3
- 2/3
- 3/3
"البلانك"، يعتبر واحدا من أصعب التمارين الرياضية، التي يحاول فيها دوما راغبو الرشاقة، والمحافظة على جسد صحي المداومة عليه، وبشكل أساسي يعتمد على مقاومة الجاذبية برفع الجسم عدة سنتيمترات لأعلى، وهو التمرين الذي داومت ياسمين صبري على الفخر بكونها تستطيع القيام به على مدار الأيام الأخيرة.
بلانك الكوع
كان عليها أن تدفع وتدفع وتدفع، هكذا كتبت ياسمين صبري في تعليقها على صورتها التي شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي واقفة بالمقلوب على كوعها فقط، وكان جسمها كله مشدودا.
البلانك
لم تمض سوى ساعات قليلة حتى شاركت ياسمين صبري صورة أخرى لتمرين البلانك، ولكن تلك المرة التمرين في شكله العادي، فقد استندت على كفيها وأصابع قدميها فقط، وركزت رأسها لأعلى، وكتبت في تعليقها على الصورة، "صباح الحياة"، في إشارة منها للرياضة.
بلانك مع أرجل مرفوعة لأعلى
آخر ما نشرته ياسمين صبري اليوم، استمرار لمشاركة تمارينها الرياضية مع متابعيها كان لنفس تمرين البلانك ولكن هذه المرة مع رفع قدميها لأعلى وثبتتها إحدى صديقاتها.
الصور التي نشرتها ياسمين صبري طوال الأيام الماضية تفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. على الكفين والكوع.. تمرين "البلانك" الصعب على طريقة ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.