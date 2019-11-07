صور.. على الكفين والكوع.. تمرين "البلانك" الصعب على طريقة ياسمين صبري

"البلانك"، يعتبر واحدا من أصعب التمارين الرياضية، التي يحاول فيها دوما راغبو الرشاقة، والمحافظة على جسد صحي المداومة عليه، وبشكل أساسي يعتمد على مقاومة الجاذبية برفع الجسم عدة سنتيمترات لأعلى، وهو التمرين الذي داومت ياسمين صبري على الفخر بكونها تستطيع القيام به على مدار الأيام الأخيرة.

بلانك الكوع

كان عليها أن تدفع وتدفع وتدفع، هكذا كتبت ياسمين صبري في تعليقها على صورتها التي شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهي واقفة بالمقلوب على كوعها فقط، وكان جسمها كله مشدودا.

البلانك

لم تمض سوى ساعات قليلة حتى شاركت ياسمين صبري صورة أخرى لتمرين البلانك، ولكن تلك المرة التمرين في شكله العادي، فقد استندت على كفيها وأصابع قدميها فقط، وركزت رأسها لأعلى، وكتبت في تعليقها على الصورة، "صباح الحياة"، في إشارة منها للرياضة.

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بلانك مع أرجل مرفوعة لأعلى

آخر ما نشرته ياسمين صبري اليوم، استمرار لمشاركة تمارينها الرياضية مع متابعيها كان لنفس تمرين البلانك ولكن هذه المرة مع رفع قدميها لأعلى وثبتتها إحدى صديقاتها.

الصور التي نشرتها ياسمين صبري طوال الأيام الماضية تفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر الإعجابات والتعليقات.