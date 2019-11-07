الامارات | جائزة إبداعات المرأة الخليجية.. برؤية كاتبتين إماراتيتين

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة إبداعات المرأة الخليجية.. برؤية كاتبتين إماراتيتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت الروائيتان فتحية النمر، وزينب الياسي، إأثر فوزهما بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية، تجاربهما الإبداعية، وأهمية الجائزة للحراك الثقافي الخليجي، وذلك خلال جلسة حوارية أدارتها الكاتبة أسماء الزرعوني، ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب التي تتواصل في إكسبو الشارقة حتى بعد غد.

وأكّدت فتحية النمر أن الجوائز الأدبية مهمة، شريطة أن تلازمها الشفافية، والإخلاص في نقد الأعمال المشاركة، مشيرة إلى أن جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية تتميز بالريادية، كونها اختصت المرأة، وحددتها بالخليجية.

من ناحيتها، قالت زينب الياسي إن الجائزة شكلت دافعاً للمثقفة والأديبة الخليجية، وحرّكت فيها روح التنافس الثقافي من أجل الإبداع والتميز، لتكون لها بصمة أدبية وفكرية واضحة.