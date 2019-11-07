الامارات | «تحدي دبي للياقة» زخم لافت في الفعاليات والمشاركة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي دبي للياقة» زخم لافت في الفعاليات والمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ تحدي دبي للياقة 2019 منتصفه، ومازال محافظاً على زخمه الكبير، حيث تتضمن الفعالية المستمرة 30 يوماً أنشطة كثيرة لتعزيز اللياقة تشمل المدينة بأكملها، إضافة إلى كثير من الحصص التدريبية المتاحة حتى 16 من نوفمبر. ويتيح تحدي دبي للياقة لكل سكان الإمارة اتّباع نمط حياة أكثر صحية ونشاطاً.

وسيحوّل تحدي دبي للجري في شارع الشيخ زايد x3030 الطريق السريع الشهير في دبي إلى مسار للجري، يوم غد الجمعة. وستكون هذه المرة الأولى التي يتمكّن فيها سكان الإمارة من الركض على جزء من الطريق السريع، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة معاً. يشار إلى أن التسجيل المسبق ضروري للمشاركة في هذه الفعالية المجانية عبر PlatinumList وأن سباق الخمسة كلم متاح لجميع الأعمار ومستويات اللياقة، فيما خُصّص سباق الـ10 كلم لمن يبلغون الـ18 وما فوق الذين يتعيّن عليهم إتمامه خلال 80 دقيقة أو أقل.

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يدعو التحدي الجمهور إلى الاستمتاع بنهار عائلي مميز في إحدى قريتي اللياقة اللتين تقدمان أنشطة وتحديات يمكن المشاركة فيها مجاناً. وتفتح قرية فستيفال سيتي مول للياقة، برعاية هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) و«فيتبيت» والفطيم أبوابها من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل من الخميس إلى السبت، وتضم عدداً من المناطق الزاخرة بالأنشطة التي تناسب الأفراد من كل الأعمار ومستويات اللياقة. وسيتاح لكل المشاركين في أنشطة منطقة المهارات من ديوا 3030X التي تستمر ساعتين الفوز بجوائز قيمة كل يوم، إلى جانب جائزة كبرى هي عبارة عن بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم من دبي فستيفال سيتي. كما يمكن للمشاركين التوجّه إلى منطقة اللياقة ومنطقة الذكاء الاصطناعي من «فيتبيت» للإسهام في تحقيق هدف «فيتبيت» بتسجيل مليار خطوة خلال 30 يوماً. وستقام على ممشى القرية في الهواء الطلق أنشطة عدة، من بينها عرض «تخيل» IMAGINE بالتعاون مع «فيتنس فيرست»، أو يمكنكم التوجّه إلى مركز غرفة دبي لركوب الدراجات، حيث يمكن للزوار استئجار دراجة هوائية لبلوغ غرفة دبي للرياضات الشاطئية على شاطئ مرسى، التي تقدم مجموعة أنشطة تستمر من الساعة الثالثة إلى السابعة مساءً.

وتفتح قرية كايت بيتش للياقة، برعاية «إينوك»، بالتعاون مع «اتصالات» و«مراس» أبوابها من الأحد إلى الأربعاء من الساعة السابعة صباحاً إلى 9 مساء ومن الخميس إلى السبت من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً. تتضمن القرية 10 مناطق مختلفة تراعي كل الاهتمامات ومستويات اللياقة.

ويمكن لسكان دبي ممارسة تمارين رياضية يومية لمدة 30 دقيقة في مواقع ومراكز اللياقة المنتشرة في أرجاء الإمارة بالقرب من المناطق السكنية والتجارية.