الامارات | «يوغا» ومكافآت في السابعة صباحاً بالقرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «يوغا» ومكافآت في السابعة صباحاً بالقرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية في دبي فعالية مجانية لرياضة اليوغا، غداً، ضمن تحدي دبي للياقة. وستقدّم حصص يوغا، من الساعة السابعة صباحاً حتى 12 ظهراً، لعشاق هذه الرياضة، في إطار برنامج متكامل من التمارين في القرية العالمية.
وتوفر الفعالية فرصة لممارسة تمارين اليوغا التي تعزز الصحة النفسية للأفراد، إذ سيتحول المسرح الرئيس للقرية إلى منصة توفر الهدوء والراحة النفسية للضيوف المشاركين.
وأعلنت القرية عن تقديم سجادة يوغا كهدية لأول 3000 مشارك، مشيرة إلى أنها ستوفر، على مدار غد، فعاليات مخصصة لجميع أفراد العائلة، بحيث يمكنهم الاستمتاع بمختلف أنشطة اللياقة البدنية.
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