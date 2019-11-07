منى عقرب تكشف عن تفاصيل إطلاقها مجموعة شتاء 2020

كشفت أول مصممة أحذية متخصصة في صناعة الجلاديتور الدكتورة منى عقرب عن أطلاقها مجموعة شتاء 2020 والذي تنافس به المستورد وترفع شعار "فخر الصناعة المصرية".

وأوضحت أنها أطلقت أول خط من البوط السيفتي وتحدثت عن المجموعة الجديدة التي قامت بتصميمها قائلة "استخدمت في الكولكشن خامات الجلد الفيرنية اللامع بالونه الأسود والفضي والذهبي مع إضافة الجديد في عالم السيفتي والذي أعطى للبوط شكل مميز يعشقه الأطفال أجنحة الفراشات المتحركة التي قمت بإضافتها عليه والمميز إن تلك الأجنحة يمكن نزعها بيصبح لديك قطعه فنية من الحذاء تلبس بأكثر من طريقه عندما تنزع منها أجنحة الفراشة أصبح لديك حذاء سيفتي يصلح لجو الشتاء والمطر لأنه ضد الماء، وعندما تضع الفراشة تحول لحذاء مبهر بطريقة عصرية.

أعلنت أنها أطلقت أكثر من موديل لهذا الموسم فقد استطاعت أن تغير فكره البوط في مصر حتى يتحول لقطعة فنيه ديكورية منها موديل البوط الفلانتينو الاستراس المدبب والبوط الشراشيب بالوانه الجملي والكشمير والنبيتي مع النعل السيفتي حتي يصلح لأجواء الجو في الشتاء.

أما عن ألوان موضة الأحذية للشتاء 2020 أشارت الدكتورة منى إن الجلد اللامع من ألوان الذهبي والفضي والبني و الأسود متربعين على العرش.

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والجدير بالذكر إن الدكتورة مني عقرب أول من أطلقت موديل البوط الهاي ني فوق الركبة للأطفال بأشكاله وألوانه العصرية.

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