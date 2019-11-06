أغربها التسوق.. 7 عادات يومية تهدد بالإصابة بالسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يعتاد بعض الأشخاص على فعل بعض العادات اليومية غير الصحية والتي من بينها تناول المشروبات الغازية بعد وجبة الغذاء أو تناول وجبة دسمة غنية بالسكريات، وتكرار هذه العادات قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

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