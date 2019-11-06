محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:
يعتاد بعض الأشخاص على فعل بعض العادات اليومية غير الصحية والتي من بينها تناول المشروبات الغازية بعد وجبة الغذاء أو تناول وجبة دسمة غنية بالسكريات، وتكرار هذه العادات قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري.
لمزيد من القراءة عن: "أغربها التسوق.. 7 عادات يومية تهدد بالإصابة بالسكري" اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر أغربها التسوق.. 7 عادات يومية تهدد بالإصابة بالسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.