الملبن بالمكسرات الأعلى.. تعرف على السعرات الحرارية لحلوى المولد

أيام قليلة ونستقبل المولد النبوي الشريف، الذي ترتبط احتفالاته في عديد من البلدان بحلوى المولد الشهية، والغنية بالسكريات والمكسرات اللذيذة، إلا إنها قد تترك أثرًا سيئًا على الصحة، فضلًا عن زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية.

ويرصد "هُن" السعرات الحراراية لحلوى المولد.

الملبن أقل في السعرات الحرارية

وقال الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية والعلاج الطبيعي والسمنة والنحافة لـ "هُن"، إنه يصعب تحديد سعرات "حلاوة المولد" الحرارية بشكل دقيق، إلا أنها تتراوح في الأغلب بين 400 و650 سعرة حرارية تحدد على حسب كمية المكسرات والسكر المضاف للحلوى.

وأضاف أن الملبن سعراته الحرارية أقل إذا لم يكن يحتوي على مكسرات، مشيرا إلى خطورة معامل السكر والذي يرفع السكر في الدم عند الإكثار من تناول المكسرات، موضحًا أن المكسرات مفيدة للرجيم لكن عند تناولها بكميات قليلة.

وينصح استشاري التغذية، الأفراد الذين يتناولون حلاوة المولد في أيام متتالية خلال فترات من اليوم ضرورة شرب الشاي الأخضر والبردقوش، والذي يساعد على امتصاص السكر.

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السعرات الحرارية لكل حلوى.."الملبن بالمكسرات" الأعلى

وحذر إسلام إدريس، خبير التغذية، من الإفراط في تناول حلاوة المولد بسبب سعراتها الحرارية العالية، وضررها على جسم الإنسان.

ونشر إدريس، جدول بالسعرات الحرارية التقريبية لكل قطعة 100 جرام من حلاوة المولد.