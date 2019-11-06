في عيد ميلاده.. النص الحلو في حياة تامر هجرس "أبو البنات"

أمتعنا بالكثير من الأعمال الفنية المميزة، والتي ليس من السهل أن تُمحى من أذهان محبيه، مثل دوره في فيلم "التجربة الدنماركية"، وفيلم "ماتيجي نرقص"، ومسلسل "باب الخلق"، و"شربات لوز"، تامر هجرس، الذي تميز بمهارته وحرفيته، وبتكوينه الجسماني القوي، ولونه البرونزي، وشعره الأشقر، فتنوعت أدواره الفنية، بين الكوميدي والأكشن والاجتماعي، حيث حاول تغيير جلده باستمرار وإخراج أفضل إمكانياته للجمهور.

يحتفل اليوم، الموافق 6 من نوفمبر، الفنان المصري تامر هجرس بعيد ميلاده الـ47، ورصد موقع هن "النص الحلو" في حياته.

تزوج الفنان تامر هجرس من فتاة خارج الوسط الفني، تُدعى "ميرال"، مصرية الجنسية لكن جدّتها إنجيليزية، وهي خريجة الجامعة الأمريكية ورغم أنها تخصصها بالعلاقات العامة، والإعلان إلا أنها تعمل كمدربة لرياضة "بيلاتس".

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التقيا أول مرة في محل دراستهما بالجامعة الأمريكية، وكان بينهم صديقة مشتركة وهي التي سهلت تقربهما من بعضهم البعض، ثم عاشا قصة حب، تكللت بالزواج.

وفي عام 2002، رُزقا بابنتهما الأولى "تمارا"، ثم رُزقا بعدها بابنتهما الثانية "تالا".

ودائمًا ما يذكر هجرس أن أسرته متكونة من 3 بنات أكبرهن زوجته: "مراتي ضافت لحياتي كتير، وهي أول بناتي وأول فرحتي، وبعدها تمارا وتالا آخر العنقود".