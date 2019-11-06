شاكيرا تكشف عن أصعب لحظة في حياتها

كشفت ​شاكيرا نجمة الروك الكولومبية، تفاصيل الأزمة التي تعرضت لها في أحبالها الصوتية وفقدت على إثرها صوتها مؤقتاً قبل عامين، والتي اعتبرها أسوأ لحظة في حياتها.

اضطرت الفنانة الكولومبية من أصول لبنانية شاكيرا في نوفمر 2017 إلى تأجيل جولة "إلدورادو وورلد تور" لمدة 7 أشهر، بعد إصابتها بنزيف في حبلها الصوتي الأيمن.

وأكدت شاكيرا في حديثها لوكالة فرانس برس ببرشلونة، حيث تعيش مع شريكها لاعب كرة القدم الإسباني "جيرار بيكيه" وابنيهما، اليوم، أن ما تعرضت له أحبالها الصوتية، وفقدانها لصوتها تمامًا بشكل مؤقت لمدة عامين، كان أصعب شيء تمر به في حياتها، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وقالت النجمة البالغة من العمر 42 عاما، والحاصلة على ثلاث جوائز "غرامي" الموسيقية والعديد من الجوائز الأخرى: "لقد أثرت علي كثيرا، فقد أصبح هناك مرحلة ما قبل المشكلة ومرحلة ما بعدها، فالمرء يعتبر أشياء كثيرة من المسلمات في حياته، وفي ما يخص صوتي، هو جزء جوهري من هويتي".

وأضافت: "لطالما ظننت أنه في يوم من الأيام سأخسر الكثير من الأشياء، فأنت تخسر شبابك وجمالك حتى أنك تخسر أصدقاءك فهناك أشخاص يدخلون إلى حياتك وآخرون يخرجون منها، لكنني لم أعتقد يوما أن صوتي قد يختفي".

وتابعت: "عندما ظهرت تلك المخاوف، عندما لم أكن أعرف ما إذا كنت سأتمكن من الغناء مرة أخرى، شعرت بأنها أحلك لحظة في حياتي".

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ولكن شاكيرا قد استعادت صوتها بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الخضوع لعملية جراحية وفق نصائح الأطباء، وتمكنت من إجراء جولتها في العام 2018.

ومن المقرر أن يطلق فيلم وثائقي عن جولتها "إلدورادو وورلد تور" الذي قدّمت خلاله 54 عرضا غنت فيها أكثر أغنياتها نجاحا على مدى عقدين، وهو يستند خصوصا إلى عرضين قدمتهما في لوس أنجلوس، في حوالى 60 دولة بدءا من 13 نوفمبر.

"هذه واحدة من أهم الجولات التي قمت بها خلال حياتي لما تعنيه بالنسبة إلى العقبات المختلفة التي كان علي تجاوزها"، قالت شاكيرا.

وبفضل مزج شاكيرا للإيقاعات اللاتينية والعربية مع إضافة تأثيرات من موسيقى الروك، تعد واحدة من أبرز النجوم الآتين من أميركا اللاتينية، حيث حققت نجاحات عالمية بأغنيات مثل "هيبس دونت لاي" و"وينيفر وينيفر".

ووقع ليها الاختيار إلى جانب جنيفر لوبيز، للغناء في الاستراحة خلال مباراة "سوبر بول" الأميركية في استاد هارد روك في ميامي في الثاني من فبراير 2020، وهذا التاريخ يصادف عيد ميلاد شاكيرا.

واعترفت شاكيرا بأنها تشعر بالقلق إزاء تنامي العنف في بلدها كولومبيا، وقالت إن التعليم "أداة مثالية" لضمان سلام دائم في البلاد.

وتابعت المغنية التي أنشأت جمعيتها الخيرية مدارس عدة في كولومبيا: "كلما ازداد عدد المدارس الموجودة في المناطق النائية وفي مناطق النزاع، حافظنا على الطفولة ومنعنا تجنيدهم من قبل الجماعات العنيفة".