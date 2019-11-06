أحلام تستعرض موضة الخريف في "ذا فويس"

تحولت المطربة الإماراتية أحلام إلى أيقونة للموضة العصرية، بعد أن خسرت الكثير من وزنها وغيرت من أسلوب أزيائها.

وبدت أحلام أكثر رشاقة خلال مشاركتها الأخيرة في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، المعروض على قنوات MBC، مستغلة قوامها الرشيق لاستعراض موضة هذا الخريف.

اختارت أحلام إطلالة عصرية، في مشاركتها الأخيرة بالحلقة السابعة من "ذا فويس"، حيث ارتدت ثوباً أبيض طويل، على شكل قميص، زينه حزام أسود عريض، وحقيبة صغيرة مرفقة بسلاسل فضية، وارتدت معهم "بوت" أسود غطّته المسامير المعدنيّة، واعتمدت تصفيفة الشعر الكيرلي المنسدل.

أما في الحلقة السادسة من "ذا فويس"، ارتدت أحلام تنورة طويلة من الجلد الأسود الطبيعي، وقميص حريري مطبّع، ونسّقتهما مع صندل أسود، وارتدت معهم خاتما وسوار من McQueen، واختارت الشعر المنسدل مع بعض التموّجات الناعمة.

وفي الحلقة الخامسة من البرنامج، فاجأت أحلام جمهورها باختيار "جامبسوت" من الدنيم، نسّقته مع صندل باللون الفوشيا، وارتدت معهم قلادة كبيرة من Cartier، مع شعر كيرلي منسدل.

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وخلال الحلقة الرابعة، ارتدت أحلام تنورة وقميص زهري، وكمّلت إطلالتها بحذاء باللون الزهري تزيّنه المسامير، ومجموعة مجوهرات ماسيّة من Boucheron، واختارت تصفيفة الشعر الـ"ليس" المنسدل.

وفي الحلقة الثالثة، اختارت أحلام إطلالة عصريّة، تألّفت من قميص أبيض ذي قصة رجالية وسروال من الجلد الطبيعي ذي خصر مرتفع، ونسّقت إطلالتها مع صندل أسود، وعقد ماسي فاخر من مجوهرات Nsouly، وقامت بربط شعرها إلى الأعلى.

في الحلقة الثانية من برنامج "ذا فويس"، اختارت أحلام معطف جلدي أحمر، وارتدت عليه حزام أسود، و"بوت" أسود، واعتمدت تسريحة "ديل الحصان".

وخلال حلقات المرحلة الأولية من "ذا فويس" اختارت أحلام إطلالة عصريّة ذات طابع كلاسيكي، تألفت من سترة على شكل وشاح وسروال، تزيّنهما المربعات الحمراء والسوداء، ونسقتهما مع حذاء لونه أسود وأكسسوارات من Dior، وظهرت بشعر "ليس" منسدل.

وبدأت المرحلة الثانية من برنامج The Voice، مساء السبت 26 أكتوبر.