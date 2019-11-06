منى زكي تمازح إنجي المقدم: زوجي لا يمنحني هذه الرفاهية

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لها من أمام إحدى المطارات، وبجوارها عدد كبير من حقائب السفر.
علقت "المقدم" على الصورة بطريقة ساخرة: "تذكر دائمًا أن تسافر خفيفًا".
وتلقت الفنانة إنجي المقدم عدد من تعليقات متابعيها، وأيضًا من أصدقائها بالوسط الفني منهم الفنانة منى زكي، التي علقت قائلة: "زوجي لا يمنحني هذه الرفاهية.. لا أحمل سوى حقيبة واحدة إذا كنت على سفر معه".
وكانت الفنانة إنجي المقدم شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019، بمسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي.
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