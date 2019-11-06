إيفانكا ترامب في المغرب لتمكين المرأة في شمال أفريقيا

وصلت إيفانكا ترامب مستشارة البيت الأبيض إلى المغرب، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في دول شمال أفريقيا.
واستقبل ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، في مطار العاصمة الرباط الأميرة "لالا مريم"، ووزير الخارجية المغربي، بحسب موقع "سكاي نيوز".
وستستمر هذه الزيارة 3 أيام، ستعمل خلالها ترامب على الترويج لـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة" التابعة للحكومة الأميركية.
ويهدف البرنامج الذي جرى إطلاقه في فبراير الماضي، إلى مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على التقدم اقتصاديًا على مدار الـ6 سنوات المقبلة.
ورافق إيفانكا ترامب في رحلة المغرب المدير التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية "شون كيرنكروس"، وهي وكالة مساعدات أجنبية أميركية مستقلة، تعمل مع الحكومة المغربية، لتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز المؤسسات.
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