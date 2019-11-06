فيديو.. ريم البارودي عن أزمة سمية الخشاب وأحمد سعد: معرفش حاجة عنها

قالت الفنانة ريم البارودي، إنها لا تتابع الأزمة التي نشبت مؤخرا، بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد.

وخلال لقائها مع موقع "الإمارات نيوز"، أكدت "ريم" أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى "إنستجرام"، مؤكدة أنها لا تدرك أي تفاصيل عن الخلافات التي نشبت بين "سمية" و"سعد"، مضيفة: "والله ما أعرف.. الموضوع بالنسبالي منتهي من سنتين".

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وأشارت إلى أنها تستقبل أسئلة من البعض حول ما إذا كانت تشعر بالفرح تجاه طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد، متابعة: "اللهم لا شماتة.. وطبعا متبسطش.. أنا لا مبسوطة ولا زعلانة.. الموضوع عدى عليه سنتين".

وكانت صدر حكم بالحبس 3 سنوات ضد الفنانة سمية الخشاب، في قضية شيك دون رصيد أقامها الفنان أحمد سعد.

وقال "سعد"، في بيان صادر عنه تعليقا على الأزمة، إن الحكم الذي صدر ضد سمية الخشاب نتيجة "خطأ إجرائي ودون علمه"، مشيرًا إلى أنَّه يتواجد حاليًا خارج مصر.