افضل انواع اضاءه مكياج للوجه لتتألقي في اطلالتك

القاهرة – لايف ستايل
ان الحصول على مكياج وجه متكامل وجذاب يتطلب منك ان تحضري المستحضرات من الماركات العالمية التي تمنحك نتيجة جذابة
.1- اضاءة Mary-Lou Manizer Highlighting Powder من The Balm: يدوم هذا المستحضر على الوجه طوال اليوم بدون ان يحتاج الى تعديل وهو ذو تركيبة مناسبة لجميع انواع البشرة من العادية الى المختلطة وصولاً الى الدهنية.
2- اضاءة Up-Lighting Liquid Illuminator من Clinique: هذه الاضاءة يمكن تطبيقها بدون فاونديشين وهو يضيء الوجه من اول طبقة ويمكن تطبيقه على كامل الوجه لاطلالة جذابة وملفتة.
3- Watt's Up من Benefit: هذا المنتج هو من اساسيات مستحضرات المكياج التي يجب ان تتوفر لديك وهو يمنحك اضاءة مثالية لوجهك بطريقة طبيعية وجذابة وهو بتركيبة خفيفة على الوجه.
4- اضاءة Clear Radiance من BareMinerals: هذا المنتج يوفر لك اشعاعاً مثل اللؤلؤ ليقلل من المسامات والخطوط التي يمكن ان تظهر على وجهك وهو يعمل على امتصاص الزيوت ليجعل البشرة غير لامعة وجذابة.
5- Sun Beam من Benefit: هذا المنتج يمنحكلماعية برونزية لتكون بشرتك جذابة باسمرار بشرة ذهبي وهو يمنحك اطلالة جذابة وملفتة بتغطية مثالية.
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