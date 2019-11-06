افضل انواع اضاءه مكياج للوجه لتتألقي في اطلالتك

ان الحصول على مكياج وجه متكامل وجذاب يتطلب منك ان تحضري المستحضرات من الماركات العالمية التي تمنحك نتيجة جذابة

.1- اضاءة Mary-Lou Manizer Highlighting Powder من The Balm: يدوم هذا المستحضر على الوجه طوال اليوم بدون ان يحتاج الى تعديل وهو ذو تركيبة مناسبة لجميع انواع البشرة من العادية الى المختلطة وصولاً الى الدهنية.

2- اضاءة Up-Lighting Liquid Illuminator من Clinique: هذه الاضاءة يمكن تطبيقها بدون فاونديشين وهو يضيء الوجه من اول طبقة ويمكن تطبيقه على كامل الوجه لاطلالة جذابة وملفتة.

3- Watt's Up من Benefit: هذا المنتج هو من اساسيات مستحضرات المكياج التي يجب ان تتوفر لديك وهو يمنحك اضاءة مثالية لوجهك بطريقة طبيعية وجذابة وهو بتركيبة خفيفة على الوجه.

4- اضاءة Clear Radiance من BareMinerals: هذا المنتج يوفر لك اشعاعاً مثل اللؤلؤ ليقلل من المسامات والخطوط التي يمكن ان تظهر على وجهك وهو يعمل على امتصاص الزيوت ليجعل البشرة غير لامعة وجذابة.

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5- Sun Beam من Benefit: هذا المنتج يمنحكلماعية برونزية لتكون بشرتك جذابة باسمرار بشرة ذهبي وهو يمنحك اطلالة جذابة وملفتة بتغطية مثالية.

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