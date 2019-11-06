خوضي تجربة اللون الاحمر ومزجه بالعديد من الألوان في موسم الشتاء

اللون الأحمر هو واحد من أكثر الألوان جرأة والأكثر إثارة التي يمكن للمرء ارتدائها، وهو ما يفسر شعبيته الثابتة، حتى أن البعض يعتبرها من الألوان المحايدة التي تتناسب مع كل درجات الألوان ولا غنى عنها، كما أن هناك حقيقتان ممتعتان عن اللون الأحمر، فكلمة الأحمر تشبة في النطق كلمة جميلة باللغة الروسية، ورؤية هذا اللون يمكن أن يجعل قلبكِ ينبض بشكل أسرع، ولكن بالنظر إلى مدى جرئته، فإن ارتداء اللون الأحمر يجعلكِ مميزة.

في حين أن الأسود والأبيض آمنان أكثر مع اللون الأحمر، إلا أن هناك درجات من الألوان الأخرى التي يمكن أن ترتديها مع اللون الأحمر، وللتعرف على أكثر مجموعات الألوان المناسبة، إنتقلنا إلى أسلوب الشارع Street Style، المليء بالمظاهر الحمراء الرائعة موسماً بعد موسم، ووجدنا سبعة من بين العديد من الألوان التي تبدو رائعة مع الأحمر، إما بلون أساسي أو لون زاهي، ففي كلتا الحالتين، سوف تحصلين هنا على صورة واضحة للألوان التي تظهر بشكل أفضل مع اللون الأحمر عندما تشاهدي كيف ترتدي هؤلاء النساء الأنيقات هذا الظل.

لذا ابتعدي عن الأسود والأبيض على الأقل مرة واحدة كل فترة، وقومي بشراء الوان جديدة من اختياراتنا أدناه.

الخردل الأصفر

ولعل الأكثر إثارة للدهشة هو أن لون الخردل الأصفر والأحمر هما لونان دافئِان رائعين معاً للغاية.

اللون الوردي



الوردي والأحمر هو المفضل لدى أي فتاة تعشق الموضة، نظراً لأنهم ينتمون إلى عائلة الوان واحدة، فمن الصعب أن يحدث خطأ مع أي ظلال وردية اللون.

اللون الفضي

عندما يتعلق الأمر بالمعادن، تتفوق الفضة عليهم جميعاً، فتدرج اللون الجليدي الامع مع مظهراً باللون الأحمر يجعل أزيائك أكثر حيوية، جربي حذاء الكاحل الشتوي باللون الفضي مع معطف باللون الأحمر وبنطال جينز.

الجملي

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إذا كنتِ تبحثين عن بديل محايد للأبيض والأسود المعتاد، فابحثي عن اللون الجملي، فهو يبدو باهظ الثمن، ويجعلكِ بمظهر راقي.

اللون الأزرق

كما تَرَوْنَ، فإن قطعة واحدة من اللون الأحمر من الممكن أن تغير مظهركِ بالكامل لمظهر عصري غير تقليدي.

اللون الأخضر القاتم

من المؤكد أن اللون الأخضر القاتم مع اللون الأحمر هو مزيج غير متوقع، لكن هذا ما يجعله رائعاً.

اللون الرمادي

على غرار اللون الفضي، فإن الرمادي يجعل الأحمر يبدو ساطعاً، إنه مزيج رائع إذا كنتِ تريدين ارتداء اللون الأحمر أثناء ذهابك للعمل.

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